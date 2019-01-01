Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Ассоциация языковых школ

0
«Ассоциация языковых школ» — один из ведущих лингвистических центров Санкт-Петербурга. Помимо английского, наши слушатели изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.
22500 ₽/курс
- ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Инфинитив

0
Мы обучаем английскому с 2008 года. Нас отличает высокое качество, продуктивность и заметные результаты уже с первого занятия. Наши методики соответствуют главным трендам в обучении и повышении квалификации сотрудников – геймификация, мультизадачность, проектный подход к обучению, самоподдерживающая система обучения.
10800 ₽/курс
975 ₽/ак.час
Выбрать курс