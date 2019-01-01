«Ассоциация языковых школ» — один из ведущих лингвистических центров Санкт-Петербурга. Помимо английского, наши слушатели изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.
22500 ₽/курс
- ₽/ак.час
Мы обучаем английскому с 2008 года. Нас отличает высокое качество, продуктивность и заметные результаты уже с первого занятия. Наши методики соответствуют главным трендам в обучении и повышении квалификации сотрудников – геймификация, мультизадачность, проектный подход к обучению, самоподдерживающая система обучения.
10800 ₽/курс
975 ₽/ак.час
- Общий курс английского языка возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Электросила в Санкт-петербурге