Работаем с 2010 года. 476 учеников обучается одновременно. 10 аудиторий в 2х филиалах
9600 ₽/курс
200 ₽/ак.час
В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации
4600 ₽/курс
287 ₽/ак.час
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Гагаринская в Новосибирске
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Красный проспект в Новосибирске
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Маршала Покрышкина в Новосибирске
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Гарина-Михайловского в Новосибирске
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Ленина в Новосибирске