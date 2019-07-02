В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации