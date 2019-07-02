Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Way to go

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Работаем с 2010 года. 476 учеников обучается одновременно. 10 аудиторий в 2х филиалах
9600 ₽/курс
200 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

Langwitches

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В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации
4600 ₽/курс
287 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

ABC центр

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Ребёнок улучшит свой английский на +1 уровень за год или мы вернём деньги
С нами ребёнок начнёт понимать английскую речь уже с одного занятия! Запишитесь на бесплатный пробный урок
ABC центр — языковой центр с 20-летним опытом обучения детей и взрослых в Новосибирске и онлайн.
493 ₽/ак.час
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