Все чаще людям необходимо не просто учить английский с долгосрочными целями, а выучить язык быстро, к конкретной дате. Конечной целью человека может являться, например, зарубежная поездка, новая должность, собеседование или поступление в зарубежный университет. Именно поэтому интенсивное изучение английского языка становиться все более востребованным.

Интенсивные курсы английского языка в Омске — это максимум информации за минимальное количество времени. Полное погружение в англоязычную среду, не покидая родного города — это возможность научиться не только говорить и понимать, но и думать на уровне носителей языка.

Как подобрать интенсивные курсы

Выбирая интенсивные курсы английского следует учитывать некоторые моменты, которые сразу скажут о респектабельности школы:

Период работы. Школа однодневка вряд ли сможет обеспечить достойный уровень знаний. Преподавательский состав. Даже если среди преподавателей есть носители языка, это еще не говорит о том, что они сумеют доступно донести информацию. Все педагоги должны обладать специальным образованием как лингвистическим, так и педагогическим. Насыщенность программы. Определенный объем знаний укладывается за конкретный временной отрезок, такую данность вывели ученые. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но есть реальные сроки. Поэтому выбирая курсы лучше всего отдавать предпочтение тем, кто указывает реальные временные границы. Выучить английский язык за 3 дня невозможно. Хорошие школы снабжают учеников всеми необходимыми материалами, разработанными на основе их методики. Оборудование в аудиториях. В наш век богатый на разнообразные гаджеты, несложно качественно оборудовать аудиторию, чтобы у учащихся была возможность полностью погружаться в англоязычную среду. Количество человек в группе. Слишком большие группы предполагают, что внимание преподавателя будет рассеянным. Если группы, наоборот, маленькие, так сложнее работать и имитировать живое общение на английском языке. Здесь стоит придерживаться принципа «золотая середина».

Даже выбирая интенсивные курсы, изначально стоит оценить свой уровень знаний, причем сделать это с помощью преподавателей школы, для более объективной оценки. Порой быстрые курсы оживляют уже накопленную базу. Но если уровень недостаточный, то, безусловно, нужно выбрать подходящую программу, которая поможет подготовиться к интенсиву.