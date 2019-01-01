Школа иностранных языков Hello! начала свою работу в 2013 году. Уже тогда в Омске был достаточно большой выбор курсов иностранных языков, у которых были свои положительные и отрицательные стороны. Проанализировав их, мы выявили несколько главных закономерностей: сложные академические методики, невнимательность к студентам, отсутствие контроля обучения. В результате этого в 95% случаев не достигалась цель обучения — свободно говорить на иностранном языке.

Время идет, скорее даже бежит. Меняется все. Но неизменным остается одно: каждое 1 сентября, начиная с 2005г., «Лингвацентр» радушно распахивает свои двери для всех, кто любит, хочет, стремится учить иностранные языки

Изучение иностранных языков в современном мире — это уже необходимость. Потому что множество стран стараются облегчить преодоление границ для увеличения туристического потока. А также многие компании становятся интернациональными по составу. И если у человека нет даже общего представления об английском языке, то это может стать проблемой, даже при бронировании отеля или при покупке билетов.

Как подобрать курс

Общий английский — это курс для тех, кто никогда не изучал язык. Такие курсы должны дать следующие навыки:

хорошую разговорную базу;

представление о грамматике;

а также практику, без которой невозможно выучить язык.

В Омске подобрать такие курсы несложно, нужно лишь внимательно прочесть все предложения и выбрать наиболее комфортные для себя условия.