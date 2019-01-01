Корпоративное обучение английскому языку в Омске

У нас работают специалисты только самой высокой квалификации – кандидаты филологических или педагогических наук, с многолетним (более 10 лет) опытом работы в лучших вузах и известных компаниях города. У нас большой опыт работы с разными возрастными группами. Мы проходили стажировки и курсы повышения квалификации в ведущих российских и зарубежных университетах. Мы являемся авторами многочисленных учебных пособий для обучения английскому языку, в том числе, для подготовки к ЕГЭ, обучения разговорному и деловому английскому, ведения деловой переписки на английском языке. Мы сочетаем лучшие инновационные и традиционные методики и используем только аутентичные материалы. Мы работаем только в небольших группах и учитываем цели и потребности каждого.

Корпоративный английский — это хорошая возможность инвестировать свободные финансы в развитие своего бизнеса. Грамотное владение сотрудниками английским языком, сразу же повышает доверие к компании, когда она пытается выйти на международный уровень. В обратном случае неизбежны ошибки, которые приводят к потере финансов.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Корпоративное обучение — это специально подобранная методика, рассчитанная на разную подготовку людей и нацеленная на усиление языковой практики в узкопрофессиональном аспекте.

Лучше всего отдавать предпочтение тем курсам, которые могут легко подстроить свою программу под нужды корпорации, а также:

проводят изучение английского в офисе компании;

проводят обязательные тесты с сотрудниками, чтобы выяснить глубину знаний;

могут организовать практические занятия с носителями языка задействованными в той же сфере бизнеса.

Вложение средств в собственный бизнес не заканчивается приобретением только материальных активов. Расширение бизнес-горизонтов своей команды, может стать началом хорошего старта в международном бизнесе. И чем быстрее сотрудники освоят корпоративный английский, тем быстрее компания приобретет положительное реноме.