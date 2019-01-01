Корпоративное обучение английскому языку в Омске
9600 ₽/курс
- ₽/ак.час
У нас работают специалисты только самой высокой квалификации – кандидаты филологических или педагогических наук, с многолетним (более 10 лет) опытом работы в лучших вузах и известных компаниях города. У нас большой опыт работы с разными возрастными группами. Мы проходили стажировки и курсы повышения квалификации в ведущих российских и зарубежных университетах. Мы являемся авторами многочисленных учебных пособий для обучения английскому языку, в том числе, для подготовки к ЕГЭ, обучения разговорному и деловому английскому, ведения деловой переписки на английском языке. Мы сочетаем лучшие инновационные и традиционные методики и используем только аутентичные материалы. Мы работаем только в небольших группах и учитываем цели и потребности каждого.
700 ₽/курс
- ₽/ак.час
Корпоративный английский — это хорошая возможность инвестировать свободные финансы в развитие своего бизнеса. Грамотное владение сотрудниками английским языком, сразу же повышает доверие к компании, когда она пытается выйти на международный уровень. В обратном случае неизбежны ошибки, которые приводят к потере финансов.
Как подобрать корпоративные курсы английского языка
Корпоративное обучение — это специально подобранная методика, рассчитанная на разную подготовку людей и нацеленная на усиление языковой практики в узкопрофессиональном аспекте.
Лучше всего отдавать предпочтение тем курсам, которые могут легко подстроить свою программу под нужды корпорации, а также:
- проводят изучение английского в офисе компании;
- проводят обязательные тесты с сотрудниками, чтобы выяснить глубину знаний;
- могут организовать практические занятия с носителями языка задействованными в той же сфере бизнеса.
Вложение средств в собственный бизнес не заканчивается приобретением только материальных активов. Расширение бизнес-горизонтов своей команды, может стать началом хорошего старта в международном бизнесе. И чем быстрее сотрудники освоят корпоративный английский, тем быстрее компания приобретет положительное реноме.