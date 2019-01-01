JandS - настоящая школа иностранных языков в Омске и Новосибирске. Мы преподаем более 14 языков для тех, кто хочет не просто изучить язык, но и открыть для себя мир путешествий, найти друзей в любой точке мира, познакомиться с другими культурами, получить работу своей мечты!

Любое пребывание за границей не связанное с туристической поездкой подразумевает знание английского языка. А если человек рассчитывает получить хорошо оплачиваемую работу или поступить в образовательное заведение, то просто знания будет недостаточно. Обязательно требуется сертификат о сдаче экзамена выданный аккредитованным учебным заведением.

Как подобрать курс

Для этого изначально необходимо пройти курсы в Омске, а затем уже перейти к сдаче международных экзаменов по английскому языку. Для того чтобы быть уверенным в легитимности сертификата, стоит выбирать курсы, точно аккредитованные заграничными ВУЗами. Иначе документ не будет иметь значения, и придется пересдавать заново.