Мы специализируемся на обучении как русскоязычными преподавателями так и преподавателями-носителями языка

ABC CLUB — это 5 языковых школ в Омске, расположенных недалеко от центральных магистралей и остановок общественного транспорта. Подростки легко доберутся до нас самостоятельно, а младших студентов взрослым будет удобно привозить в школу и забирать с уроков

Курсы английского языка для детей — это необходимое условие для гармонично развивающейся личности. В детском возрасте ребенок гораздо легче усваивает информацию и поэтому при грамотном выборе школы, в дальнейшем у него не возникнет сложностей с интеграцией в другую среду обитания.

Как подобрать школу английского языка для детей

Изначально стоит задуматься, что это будет школа английского языка или курсы английского. Такой выбор стоит делать, руководствуясь дальнейшими планами на обучение ребенка. Если есть вероятность обучения в зарубежном вузе, то стоит изначально более детально подойти к вопросу изучения языка. Если же ребенок учит английский язык только для общего развития, то программа может быть менее сложной, но достаточной для того, чтобы ребенок смог в дальнейшем на ее основе возобновить свое обучение в короткие сроки.

Для детей важна подача информации. Детское восприятие плохо реагирует на монотонное заучивание, поэтому стоит выбирать школу, где весь объем информации подается в игровом варианте.

При выборе школы в Омске нужно обратить свое внимание на следующие моменты:

Манера преподавания. Если педагог умеет только доносит информацию о структуре языка, но не умеет работать с детьми, то ребенок не сможет усвоить уроки. Для детей важно получать знания в таком виде, чтобы они максимально усваивались. Структура урока. Ребенку сложно сосредотачивать свое внимание долгое время на одном и том же предмете. Поэтому занятия должны состоять из нескольких частей. При чём дети должны иметь возможность подвигаться и пообщаться друг с другом. Количество домашних заданий. Кроме английского ребенок изучает и другие предметы, а ведет социальную жизнь. Поэтому стоит отдавать предпочтение курсам, где основной объем информации изучается в классе, дома же ребенок только повторяет пройденный материал.

Лучше всего выбирать школы, где обучаются только дети — это говорит о хорошей специализации.