ЭГО Университет входит в группу компаний «ЭГО Транслейтинг» — одного из лидеров лингвистического рынка Восточной Европы и России. Мы проводим корпоративное обучение иностранным языкам на 100+ языках мира в более 50 отраслях и стремимся интегрировать процессы развития компетенций персонала в бизнес-процессы компаний