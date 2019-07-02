Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

EGO University

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ЭГО Университет входит в группу компаний «ЭГО Транслейтинг» — одного из лидеров лингвистического рынка Восточной Европы и России. Мы проводим корпоративное обучение иностранным языкам на 100+ языках мира в более 50 отраслях и стремимся интегрировать процессы развития компетенций персонала в бизнес-процессы компаний
2500 ₽/курс
2500 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Лингвистический центр Okey!

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Общероссийская сеть 🌏 Занятия по 🇬🇧 английскому 🇯🇵 японскому 🇰🇷 корейскому и 🇨🇳 китайскому языкам для детей и взрослых 👨‍👩‍👧‍👦 Уроки с носителями 💂🏻‍♀️ Коммуникативная методика 💬 Все виды экзаменов 🏆 Корпоративное обучение 💼 Языковые поездки 🌏 Уроки онлайн 🌐
5600 ₽/курс
6000 ₽/ак.час
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