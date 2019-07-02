ЭГО Университет входит в группу компаний «ЭГО Транслейтинг» — одного из лидеров лингвистического рынка Восточной Европы и России. Мы проводим корпоративное обучение иностранным языкам на 100+ языках мира в более 50 отраслях и стремимся интегрировать процессы развития компетенций персонала в бизнес-процессы компаний
Общероссийская сеть 🌏
Занятия по 🇬🇧 английскому 🇯🇵 японскому 🇰🇷 корейскому и 🇨🇳 китайскому языкам
для детей и взрослых 👨👩👧👦
Уроки с носителями 💂🏻♀️
Коммуникативная методика 💬
Все виды экзаменов 🏆
Корпоративное обучение 💼
Языковые поездки 🌏
Уроки онлайн 🌐