Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Центре дополнительного образования А+

0
Выучить английский язык сегодня под силу каждому, стоит только захотеть. Но базовых знаний недостаточно для работы и повышения квалификации. Подтверждением необходимого уровня знаний английского языка являются международные сертификаты. Для их получения требуется успешно сдать комплексные международные экзамены по английскому языку.
4600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Выбрать курс