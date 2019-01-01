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Кол-во филиалов: 1

Viva Lingua Group

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Центр иностранных языков "Viva Lingua Group" уже более 10 лет занимается набором и обучением иностранным языкам, как подростков, так и взрослых.
14900 ₽/курс
- ₽/ак.час
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