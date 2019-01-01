Как изучить иностранный язык, в условиях активного жизненного ритма? Курсы английского позволят решить такую задачу. На станции метро Белорусская - рядом с вокзалом, в условиях шаговой доступности от метро расположена школа английского языка, где могут учиться, как взрослые, так и дети. Начинайте учить английский прямо сегодня!