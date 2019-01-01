Рядом с метро Менделеевская находятся сразу две школы английского языка. Now I speak english - учебное заведение для детей и подростков - тут могут изучать иностранный язык, как школьники, так и студенты, желающие повысить свой уровень владения. А вот курсы английского языка в Accent Language Center - специально предназначены для работников крупных холдингов и корпораций, они