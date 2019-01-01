ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .
44000 ₽/курс
630 ₽/ак.час
Уже много лет Центр иностранных языков АКЦЕНТ эффективно сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, обучая иностранным языкам персонал корпораций. Нам доверяют лучшие и успешные организации, и если вы цените профессиональный подход – наш Центр проведёт корпоративное обучение английскому и другим иностранным языкам прямо у вас в офисе!
21600 ₽/курс
937 ₽/ак.час