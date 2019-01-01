Уже много лет Центр иностранных языков АКЦЕНТ эффективно сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, обучая иностранным языкам персонал корпораций. Нам доверяют лучшие и успешные организации, и если вы цените профессиональный подход – наш Центр проведёт корпоративное обучение английскому и другим иностранным языкам прямо у вас в офисе!