London Express Online – это онлайн-школа английского языка для взрослых и детей от 9 лет. Методология школы опирается на собственный более чем 12-летний опыт работы в offline-обучении, ведь это проект федеральной сетишкол London Express.
Хочу похвалить данную школу. Мне для работы нужен был испанский обратился сюда и в целом не пожалел. Современный стиль обучения цены доступные.
Курсы английского от London Express Online
Обучалась ранее в известной онлайн-школе Skyeng, обучение проходило неплохо, все же это большая школа с многолетним опытом. Случайно увидела London Express Online в разделе кэшбек в приложении Тинькофф и решила попробовать. С самого первого звонка по…