Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Курсы английского от London Express Online

7
Мини-группы
Школа с гос.лицензией
London Express Online – это онлайн-школа английского языка для взрослых и детей от 9 лет. Методология школы опирается на собственный более чем 12-летний опыт работы в offline-обучении, ведь это проект федеральной сетишкол London Express.
370 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Сеть языковых школ «Аллада»

5
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1190 ₽/курс
493 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах по английскому языку

Хочу похвалить данную школу. Мне для работы нужен был испанский обратился сюда и в целом не пожалел. Современный стиль обучения цены доступные.
Обучалась ранее в известной онлайн-школе Skyeng, обучение проходило неплохо, все же это большая школа с многолетним опытом. Случайно увидела London Express Online в разделе кэшбек в приложении Тинькофф и решила попробовать. С самого первого звонка по…