Smile English School Первый урок бесплатно Скдика 20%

Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.