Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1290 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
36800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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