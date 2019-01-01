Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 6

Wall Street English

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Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

BigWig

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Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
6950 ₽/курс
750 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Royal English - корпоративный английский

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Входное тестирование бесплатно
Курсы корпоративного английского в Москве от мотивационного лингво-тренера Дарьи Жаровцевой
28800 ₽/курс
1800 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

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Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
17280 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

4
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
17280 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс