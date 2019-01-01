Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения
6800 ₽/курс
340 ₽/ак.час
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1290 ₽/курс
493 ₽/ак.час
На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.
27000 ₽/курс
1150 ₽/ак.час
London Gates — это единственный центр дополнительного образования, который имеет аккредитацию Британской экзаменационной комиссии EDEXCEL. Мы имеем право готовить учеников и принимать у них экзамены на британский аттестат A-Levels, необходимый для поступления в лучшие университеты мира
11700 ₽/курс
487 ₽/ак.час