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32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
Изучать английский на курсах иностранного языка в историческом центре столицы. Что может быть более захватывающим? Отделение BKC-IH находится в нескольких минутах пешим шагом от вестибюля станции метрополитена Охотный ряд. А после занятий, если хочется прогуляться, можно пройтись по Александровскому саду, вдоль кремлевских стен, или даже по Красной площади.