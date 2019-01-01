Изучать английский на курсах иностранного языка в историческом центре столицы. Что может быть более захватывающим? Отделение BKC-IH находится в нескольких минутах пешим шагом от вестибюля станции метрополитена Охотный ряд. А после занятий, если хочется прогуляться, можно пройтись по Александровскому саду, вдоль кремлевских стен, или даже по Красной площади.