Alibra существует на рынке почти 20 лет и сегодня эта школа превратилась в крупную сеть на рынке лингвистических услуг в России. Отделения школы есть во многих городах, а занимаются в них тысячи человек

«Английский клуб» был создан в 1992 году как клуб общения на английском языке. Сюда приходили интересные люди, редкие в то время в нашем городе англичане и американцы, студенты и все, кто интересовался разговорным языком. Этим фактом и объясняется коммуникативная направленность нашего обучения, которая присутствует в нашей школе с дней её основания.

«i Like» —языковой центр, где вы сможете получить необходимые знания, независимо от возраста и уровня владения языком.

С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).

PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!

What’s Up American Club – это уникальная и единственная компания, которая предлагает изучение американского английского языка. Большая часть англоговорящего населения планеты говорит именно на этом варианте и поэтому изучение American English становится актуальным и востребованным в наше время. Высококвалифицированные преподаватели, постоянно проходящие дополнительное обучение и стремящиеся к еще более впечатляющим результатам.

Корпоративный английский — это необходимость для тех корпораций, кто собирается работать на международном уровне или уже начинает выход на мировую бизнес арену. Для такого уровня работы требуется эффективный разговорный язык, причем каждый специалист должен одинаково хорошо понимать и говорить на профессиональную тему. Для работы с англоязычными компания и соблюдением своей деловой репутации не подходит владение языком на среднем уровне. Решение оперативных задач невозможно без должного образования, а от этого напрямую зависит доход компании.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Корпоративное обучение — это программа, выстроенная под профиль компании с учетом специфики работы. Корпоративный английский язык — это возможность команды работать слаженно и не испытывать затруднения с тем, что какое-либо ключевое звено не может эффективно выполнять свой объем задач.

При выборе курсов стоит отдавать предпочтение тем, которые отвечают следующим параметрам:

Программа курсов модульная, то есть легко адаптируемая под цели и задачи компании. Наличие тестирования для разного уровня и ранга сотрудников. Стажировка с носителями языка той же профессиональной категории.

Даже сертификат о прохождении курсов не может дать владельцу компании уверенности в том, что сотрудник владеет языком на должном профессиональном уровне, поэтому прежде чем запускать международные проекты стоит коллективно пройти тестирование на курсах корпоративного английского.