«Английский клуб» был создан в 1992 году как клуб общения на английском языке. Сюда приходили интересные люди, редкие в то время в нашем городе англичане и американцы, студенты и все, кто интересовался разговорным языком. Этим фактом и объясняется коммуникативная направленность нашего обучения, которая присутствует в нашей школе с дней её основания.

Choice Language Club - это уникальная возможность выучить Английский и Французский языки по Вашей индивидуальной программе. В нашем Клубе Вы можете заниматься как индивидуально, так и в группах.

С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).

PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!

What’s Up American Club – это уникальная и единственная компания, которая предлагает изучение американского английского языка. Большая часть англоговорящего населения планеты говорит именно на этом варианте и поэтому изучение American English становится актуальным и востребованным в наше время. Высококвалифицированные преподаватели, постоянно проходящие дополнительное обучение и стремящиеся к еще более впечатляющим результатам.

Интенсивные курсы английского языка в Челябинске — это возможность приобрести дополнительные навыки и улучшить свою практику за сравнительно короткий промежуток времени. Интенсивное изучение языка на базе знаний, полученных даже в далеком прошлом, гарантирует повышение уровня квалификации.

Как подобрать интенсивные курсы

Интенсивные курсы английского дают возможность:

полностью изменить представление о языке;

лучше понять грамматику;

освоить нововведения изучения.

Но при выборе быстрых курсов необходимо учитывать следующие моменты:

Практический опыт работы школы и качество знаний преподавательского состава. Потому что интенсивные курсы правильно могут проводить преподаватели только с высокой квалификацией. Авторские методики. Методы преподавания у всех разные, поэтому стоит обратить внимание на эксклюзивность предлагаемых технологий. Хорошим показателем могут служить собственные материалы школы, такие как дополнительные видео и аудиоуроки. Возможность дополнительных онлайн уроков. Наличие обязательного тестирования при поступлении. Это необходимо для того, чтобы проверить качество знаний ученика, который претендует на интенсив. Слушатели с недостаточным образованием будут тормозить всю группу и в результате не получат удовлетворительных и необходимых языковых навыков.

Если у слушателя есть потребность освежить знания, то стоит это делать, как можно раньше, потому что можно упустить момент когда ранее приобретенные знания сотруться из памяти из-за другой инофрмации. А если вовремя пройти интенсив, то далее можно практиковаться самому.