Подготовка к международным экзаменам по английскому языку в Челябинске

Год основания: 1991 г.
Кол-во филиалов: 1

The English Club

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«Английский клуб» был создан в 1992 году как клуб общения на английском языке. Сюда приходили интересные люди, редкие в то время в нашем городе англичане и американцы, студенты и все, кто интересовался разговорным языком. Этим фактом и объясняется коммуникативная направленность нашего обучения, которая присутствует в нашей школе с дней её основания.
4850 ₽/курс
233 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Британника

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Языковая школа и подготовка к IELTS в Челябинске. Увлекаем английским с 2015 года
2200 ₽/курс
275 ₽/ак.час
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Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

PM Studio

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С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).
2000 ₽/курс
161 ₽/ак.час
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Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Planetenglish

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PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!
4000 ₽/курс
240 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

English Inn

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С 2015 года мы помогаем людям воплощать их мечты с помощью английского языка. Более 500 студентов выучили и изучают в настоящий момент английский язык в нашем клубе.
2320 ₽/курс
290 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

World

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Добро пожаловать в лингвистический центр «World» для взрослых, подростков и детей.
2599 ₽/курс
156 ₽/ак.час
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Подготовка к сдаче международного экзамена — это важная и серьезная работа. Курсы предлагающие такую подготовку должны иметь соответствующую аккредитацию и иметь широкую программу обучения.

Подготовка к международным экзаменам по английскому языку в Челябинске

При планировании переезда на ПМЖ, возможности сдачи вступительных экзаменов в ВУЗ на территории англоговорящей страны, а также при поиске работы в другой стране, прежде всего стоит задуматься о своей готовности к сдаче международного экзамена по английскому языку.

Как подобрать курс

Перед тем как приступить к прохождению специального курса, стоит пройти несколько тестирований в разных школах, аккредитованных и имеющих права принимать такие экзамены. После этого выбрать наиболее комфортную для себя форму обучения и начать готовиться к сдаче экзамена. Прохождение тестирования необходимо для того, чтобы понять, где именно будут предъявляться более строгие правила, и какая именно школа даст весь объем нужной информации относительно языковой практики.

Выбор курсов, которые могут грамотно подготовить к сдаче международного экзамена по английскому языку в Челябинске — это ответственный шаг, и к нему нужно готовиться заранее.

А именно:

  • посетить несколько курсов;
  • пройти бесплатные уроки;
  • познакомиться с другими слушателями и получить отзывы.