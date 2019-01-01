«Английский клуб» был создан в 1992 году как клуб общения на английском языке. Сюда приходили интересные люди, редкие в то время в нашем городе англичане и американцы, студенты и все, кто интересовался разговорным языком. Этим фактом и объясняется коммуникативная направленность нашего обучения, которая присутствует в нашей школе с дней её основания.

Языковая школа и подготовка к IELTS в Челябинске. Увлекаем английским с 2015 года

С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).

PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!

С 2015 года мы помогаем людям воплощать их мечты с помощью английского языка. Более 500 студентов выучили и изучают в настоящий момент английский язык в нашем клубе.

Подготовка к сдаче международного экзамена — это важная и серьезная работа. Курсы предлагающие такую подготовку должны иметь соответствующую аккредитацию и иметь широкую программу обучения.

Подготовка к международным экзаменам по английскому языку в Челябинске

При планировании переезда на ПМЖ, возможности сдачи вступительных экзаменов в ВУЗ на территории англоговорящей страны, а также при поиске работы в другой стране, прежде всего стоит задуматься о своей готовности к сдаче международного экзамена по английскому языку.

Как подобрать курс

Перед тем как приступить к прохождению специального курса, стоит пройти несколько тестирований в разных школах, аккредитованных и имеющих права принимать такие экзамены. После этого выбрать наиболее комфортную для себя форму обучения и начать готовиться к сдаче экзамена. Прохождение тестирования необходимо для того, чтобы понять, где именно будут предъявляться более строгие правила, и какая именно школа даст весь объем нужной информации относительно языковой практики.

Выбор курсов, которые могут грамотно подготовить к сдаче международного экзамена по английскому языку в Челябинске — это ответственный шаг, и к нему нужно готовиться заранее.

А именно: