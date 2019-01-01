Alibra существует на рынке почти 20 лет и сегодня эта школа превратилась в крупную сеть на рынке лингвистических услуг в России. Отделения школы есть во многих городах, а занимаются в них тысячи человек

«Английский клуб» был создан в 1992 году как клуб общения на английском языке. Сюда приходили интересные люди, редкие в то время в нашем городе англичане и американцы, студенты и все, кто интересовался разговорным языком. Этим фактом и объясняется коммуникативная направленность нашего обучения, которая присутствует в нашей школе с дней её основания.

Choice Language Club - это уникальная возможность выучить Английский и Французский языки по Вашей индивидуальной программе. В нашем Клубе Вы можете заниматься как индивидуально, так и в группах.

Языковая школа и подготовка к IELTS в Челябинске. Увлекаем английским с 2015 года

«i Like» —языковой центр, где вы сможете получить необходимые знания, независимо от возраста и уровня владения языком.

С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).

ZOLOTERRA - школа английского языка в Челябинске. Совершенствуйте свои знания английского языка вместе с квалифицированными специалистами из Великобритании и США!

PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!

Наш клуб работает для вас уже более 4-х лет. За это время мы отладили образовательный процесс до мелочей. Наши курсы посетили более 650 человек

What’s Up American Club – это уникальная и единственная компания, которая предлагает изучение американского английского языка. Большая часть англоговорящего населения планеты говорит именно на этом варианте и поэтому изучение American English становится актуальным и востребованным в наше время. Высококвалифицированные преподаватели, постоянно проходящие дополнительное обучение и стремящиеся к еще более впечатляющим результатам.

Выбор иностранного языка для изучения начинается с того, что стоит посмотреть на каком языке говорит больше всего людей. Английский — это один из лидирующих языков, поэтому владея разговорной техникой и имея хороший словарный запас можно с легкостью общаться в другой стране.

Как подобрать курс

Общий английский язык — это возможность получить образование в плане языка без интенсивных и трудозатратных занятий, это базовые знания, которые даются в более легком режиме, чем, например, интенсивные курсы.

Общие курсы должны содержать такие программы, как:

освоение грамматики;

владение разговорной техникой;

развитие понятийного аппарата.

Выбор курса — это интересное занятие, потому что есть возможность приобретения новых знакомств и получения скидки, нужно только просматривать объявления и вовремя прийти на курс.