Курсы английского от London Express Online Мини-группы Школа с гос.лицензией

London Express Online – это онлайн-школа английского языка для взрослых и детей от 9 лет. Методология школы опирается на собственный более чем 12-летний опыт работы в offline-обучении, ведь это проект федеральной сетишкол London Express.