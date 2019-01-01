Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 40

Сеть языковых школ «Аллада»

5
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1290 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Интенсив

0
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

EngLead

0
Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс