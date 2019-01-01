Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.