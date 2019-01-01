В самом центре столицы, на бульварном кольце, в сотне метров от станции метро трубная расположилось отделение ведущей в Москве школы английского языка BKC-IH. Посещение курсов английского - не развлечение, в современном мире это практически жизненная необходимость, обуславливающая успешную карьеру и свободное общение за пределами нашей страны в командировках и отпусках.