Школа-клуб иностранных языков «ВИОЛА» - это уникальный коллектив единомышленников, и каждый из нас стремится эффективно обучить Вас и Ваших детей иностранным языкам с гарантией высокого и стойкого результата.
11200 ₽/курс
- ₽/ак.час
Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).
7920 ₽/курс
990 ₽/ак.час
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
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