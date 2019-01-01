Как изучать иностранный язык в условиях плотного рабочего графика? Курсы английского языка, расписание которых позволит совмещать работу и учебу - вот оптимальный выход. На станции метро Лубянка, в пределах бульварного кольца, находятся две школы английского языка, где можно пройти такое обучение - Алгоритм и Start2Study.