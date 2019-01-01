Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 2

Start2Study

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На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Алгоритм

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Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты
60000 ₽/курс
- ₽/ак.час
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