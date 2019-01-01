Бизнесу, впервые выходящему на международную арену как воздух может быть необходимо посещение специализированных курсов изучения английского языка, например, школы Globus Languages, которая располагается рядом со станцией метро Чистые пруды. Там же, рядом с метро находится еще одна школа английского - Биг Бен, созданная специально для студентов всех уровней подготовки - от базового до профессионального.