Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене
6500 ₽/курс
235 ₽/ак.час
English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.
25600 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек