Центр иностранных языков в Новосибирске и в Академгородке: инвестируйте в своё будущее сегодня

Мечтаете свободно общаться на иностранном языке? Хотите помочь в учебе своему ребенку и обеспечить ему успешное будущее? Школа иностранных языков «Юнисити» – то, что вам нужно!

Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам

Наша школа иностранных языков создана для серьезных и целенаправленных людей, которые ценят время и качество. Основным направлением школы является изучение английского языка."Джорни" всегда следует кодексу этики и профессионального поведения.

Интенсивные курсы английского языка в Новосибирске поспособствуют улучшению языковой практики для тех, кто намерен возобновить обучение. Интенсив помогает в максимально сжатые сроки вспомнить все базовые знания, и получить новый опыт, который гораздо легче усваивается на основе уже полученного материала. Такой подход к изучению иностранного языка помогает освоить большое количество нужного материала и в дальнейшем при желании совершенствовать самостоятельно.

Как подобрать интенсивные курсы

Интенсивные курсы английского языка в Новосибирске предназначены для тех, кто уже ранее практиковал язык. Если у слушателя отсутствуют базовые знания в каком-либо разделе, то есть смысл сначала пройти быстрые курсы, закрепить навыки, а потом переходить к интенсиву.

Перед интенсивом необходимо пройти тестирование, чтобы педагог мог оценить каким уровнем знаний обладает абитуриент, потому что нет смысла проходить интенсив, если нет базовых знаний.

Тестирование желательно проходить у того преподавателя, кто ведет курс по интенсиву. Если курсы не предоставляют такой услуги, то лучше найти школу, где нужно сдавать экзамены, как при поступлении, так и при окончании курсов. Обучение с обязательной оценкой результатов будет более результативным. Даже чисто психологически слушатель учится более усердно, если есть оценка результатов.

Выбирая курсы английского языка необходимо отдавать предпочтения таким, которые работают по следующим принципам:

применяют собственные разработки;

проводят семинары и вебинары;

предоставляют возможность практики с носителями языка.

В Новосибирске сегодня много школ предлагают интересные условия обучения, осталось только выбрать.