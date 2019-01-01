Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!
5200 ₽/курс
325 ₽/ак.час
Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).
7000 ₽/курс
290 ₽/ак.час
Работаем с 2010 года. 476 учеников обучается одновременно. 10 аудиторий в 2х филиалах
9600 ₽/курс
200 ₽/ак.час
В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям. Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому
4500 ₽/курс
290 ₽/ак.час
Центр иностранных языков в Новосибирске и в Академгородке: инвестируйте в своё будущее сегодня
4800 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Если изучать английский, то в High school!
6000 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам
5450 ₽/курс
227 ₽/ак.час
Наша школа иностранных языков создана для серьезных и целенаправленных людей, которые ценят время и качество. Основным направлением школы является изучение английского языка."Джорни" всегда следует кодексу этики и профессионального поведения.
4000 ₽/курс
400 ₽/ак.час
В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации
4600 ₽/курс
287 ₽/ак.час
LB Center более 5 лет обучает детей и взрослых иностранным языкам
Обучение английскому языку в Новосибирске. Для начинающих, взрослых, детей и малышей. ОГЭ, ЕГЭ, IELTS
Откройте для себя новые горизонты, сделайте шаг навстречу успешному будущему вместе с АКАДЕМИЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ!
4000 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Общий курс английского языка позволяет овладеть незнакомым языком или подтянуть давно забытые знания. Английский с каждым годом становиться все более востребованным языком, поэтому пройдя курс можно выстроить практику так, чтобы в дальнейшем по возможности совершенствовать ее и постоянно общаться с носителями языка посредством социальных сетей.
Как подобрать курс
Общий английский — это возможность освоения языка с самых азов. После окончания общих курсов человек может выбрать то направление языка, которое ему более полезно и перспективно. Общий курс дает возможность после его окончания сразу же приступить к интенсиву, то есть к совершенствованию практики.