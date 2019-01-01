Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).

Работаем с 2010 года. 476 учеников обучается одновременно. 10 аудиторий в 2х филиалах

В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям. Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому

Центр иностранных языков в Новосибирске и в Академгородке: инвестируйте в своё будущее сегодня

Если изучать английский, то в High school!

Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам

В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации

LB Center более 5 лет обучает детей и взрослых иностранным языкам

Корпоративный английский — это возможность для предпринимателей сделать свою команду более сильной и успешной, а также вывести свой бизнес за пределы РФ и предложить свои услуги мировому рынку. Многие владельцы бизнеса прибегают к услугам переводчиков, что значительно снижает эффективность и продуктивность переговоров, так как теряются многие важные детали. Поэтому вложение средств в собственную команду — это грамотное инвестирование средств.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

В задачу корпоративного обучения входит оценка знаний иностранного языка сотрудниками, разбивка работников на группы по принципу качества знаний, если они одного профессионального уровня. Если у сотрудников и уровень знаний разный и разный род деятельности, тогда специалисты должны рекомендовать предварительные курсы, чтобы заполнить пробелы и после этого начинать обучение.

Такой подход позволит в короткие сроки получить весьма впечатляющий результат. То есть курсы для сотрудников необходимо выбирать, руководствуясь следующими принципами:

наличие тестирования;

оценка знаний учащихся с последующим распределением их по группам;

возможность перестройки обучающей программы непосредственно под цели и задачи предприятия;

возможность практики с носителями языка работающими в той же отрасли.

Выбирая курсы для корпоративного английского в Новосибирске, дополнительно нужно обратить внимание на следующие моменты:

преподаватель должен иметь возможность проводить занятия в офисе компании, потому что это значительно сократит, отрыв людей от производства;

на курсах обязательно должны быть программы для профессионалов в разной сфере, то есть для делопроизводителей, для экономистов, для инженеров;

а также курсы должны быть аккредитованы для принятия международного экзамена по английскому языку.

Такие курсы помогут за короткое время освоить язык и дадут специалистам, которые будут пребывать в длительных командировках, возможность сразу сдать необходимый экзамен.