Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).

В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям. Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому

Наши преподаватели – это наша главная гордость! Языковая школа объединила команду первоклассных преподавателей, настоящих специалистов с многолетним опытом работы. На данный момент времени в сети наших филиалов работают уже более 30-ти профессионалов своего дела в области преподавания иностранных языков!

Центр иностранных языков в Новосибирске и в Академгородке: инвестируйте в своё будущее сегодня

В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации

Прежде чем планировать сдачу международного экзамена по английскому языку, сначала необходимо пройти курс, который позволит получить такие знания. Обязательно стоит обратить внимание на легитимность выдаваемого документа, не каждая школа имеет право принимать такой экзамен.

Как подобрать курс

Международный экзамен по английскому языку, в Новосибирске, доступен к сдаче только в тех образовательных заведениях, которые получили определенный статус. В ином случае, такой документ не будет иметь юридической силы. При выборе курса изначально стоит проверить все документы, и только потом оплачивать его.