Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).

Лингвистический центр ОКСФОРД по результатам заключения независимой экспертной комиссии за реализацию образовательных программ для детей и взрослых по обучению иностранным языкам получил наивысшую оценку и награжден золотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2017» в категории «Языковые школы» по Новосибирской области.

В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям. Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому

Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам

Наша школа иностранных языков создана для серьезных и целенаправленных людей, которые ценят время и качество. Основным направлением школы является изучение английского языка."Джорни" всегда следует кодексу этики и профессионального поведения.

В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации

Курсы английского языка для детей в Новосибирске — это верный выбор родителей, кто хочет обеспечить будущее своих детей. Английский всегда применим на практике, даже если ребенок не планирует обучение или проживание на территории англоязычного государства. Языковая практика всегда пригодится в туристической поездке, будет полезна при работе с иностранцами. А заложенную с детства базу в последствии гораздо легче развивать и совершенствовать.

Как подобрать школу английского языка для детей

Школа английского языка для детей в Новосибирске — это возможность правильной организации досуга ребенка и вместе с тем развитие его как разносторонней личности.

При выборе школы английского стоит обратить внимание на следующие моменты:

дети лучше всего усваивают любые науки, если они преподносятся в игровой форме;

преподаватели должны иметь обязательное педагогическое образование, иначе дети не получать полноценного образования;

обязательно должна быть система тестирования и дети должны сдавать экзамены, чтобы знания были под контролем.

Для детей в их восприятии образование не имеет такой ценности, как у взрослых. Но если им будет некомфортно в той школе которую определят для него родители, то такое образование не будет иметь смысла. Поэтому курсы лучше выбирать с детьми, тем более всегда есть возможность записи на открытый и бесплатный урок, где ребенка еще и протестируют.