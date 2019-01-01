При современных темпах развития общения между людьми разных национальностей посредством социальных сетей знание английского необходимо, особенно если профессиональная деятельность человека связана с тем, что он является ремесленником и продает, например, изделия ручной работы. Выучив английский человек может предлагать свои изделия очень широкому кругу заграничной публики.
Пребывая в туристической поездке тоже полезно знать язык, чтобы путешествие было более емким и интересным.
Как подобрать курс
Общий английский даст возможность довольно быстро начать говорить и понимать иностранцев, а также совершенствовать практику постоянно.
В Уфе общий курс должен содержать в себе такие параметры, как:
- понятие о грамматике;
- общие правила английского;
- правила построения разговорной речи.
Выбирая общий английский сегодня, завтра уже можно разговаривать на английском.