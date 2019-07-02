Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 1

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Кол-во филиалов: 1

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Отзывы о курсах подготовки к экзаменам по английскому языку

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!