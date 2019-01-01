STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
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- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Чистые пруды в Москве