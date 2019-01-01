Сеть школ иностранных языков «ALIBRA SCHOOL» в Екатеринбурге находится в самом центре города. Цены за академический час – от 168 рублей. В «ALIBRA SCHOOL» постоянно проводятся акции, благодаря которым стоимость курсов становится еще доступнее.
11680 ₽/курс
210 ₽/ак.час
Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.
6500 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Английский по праву считается универсальным языком. Его знает более полутора миллионов людей на планете. Это язык всего делового мира, путешествий и престижной работы, популярных песен и фильмов. Школа английского языка Consul – место, где вы сможете овладеть любым языком в совершенстве. После наших курсов вы будете свободно говорить по-английски с коллегами, партнёрами и знакомыми из разных стран мира, наслаждаться общением в отпуске и в командировках, читать деловую документацию и смотреть фильмы без перевода.
8500 ₽/курс
265 ₽/ак.час
Всем известно, что изучение языков лучше дается в детстве. То, на что взрослому могут понадобиться недели, ребенок освоит за пару занятий. Курсы английского для детей English Lab предлагает не упускать бесценное время и начать обучение уже сейчас. Хотите, чтобы ваш ребенок приносил хорошие оценки из школы?
6840 ₽/курс
250 ₽/ак.час
Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам. «Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга.
8280 ₽/курс
360 ₽/ак.час
В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.
1200 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Мы не гарантируем, что вы выучите язык за 3 месяца, но мы можем точно сказать, что процесс обучения будет увлекательным, эффективным и захватывающим.
825 ₽/курс
560 ₽/ак.час
Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!
300 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Своей главной задачей мы видим предоставление комплекса услуг в сфере иностранных языков. Нам важно, чтобы сотрудничество с нами не только эффективным, но и приятным, а обучение в нашем центре не только полезным, но и интересным!
Лингвистический центр "ЛингваЛенд" - это эффективный английский язык в дружелюбной атмосфере! Мы учим студентов от мала до велика! Начать учиться у нас можно уже с 2х лет!
Специальный курс разработанный под возрастные особенности обучения иностранному языку. Мы учитываем все аспекты подготовки. Мы понимаем, что чем старше мы становимся, тем ценнее для нас такой ресурс как время и как его производную деньги. Поэтому мы ценим ваше время и деньги, которые вы вкладываете в своё обучение английскому языку. Для получения максимального результата, которые и дают наши курсы английского языка для взрослых.
308 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Брайтон - один из самых первых языковых центров Екатеринбурга. Наша миссия в том, чтобы содействовать процветанию компаний и частных лиц г. Екатеринбурга и Свердловской области посредством качественного обучения иностранным языкам и переводов любой сложности. Окунитесь в нашу атмосферу профессионализма, дружелюбия и искреннего желания помочь каждому!
300 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Для долгосрочного пребывания в англоязычной стране необходимо владеть языком на уровне жителей страны. Сертификат об успешной сдаче международных экзаменов даст возможность без проблем получить как визу, так и найти работу в дальнейшем. Но прежде чем готовится к экзамену следует выяснить, какой именно курс необходимо пройти.
Как подобрать курс
Для того чтобы человеку смогли выдать сертификат об успешной сдаче международных экзаменов по английскому языку в Екатеринбурге, школа в которой проходило обучение должна иметь специальную аккредитацию. Именно этот факт должен стать решающим при выборе курса. А также стоит обращать внимание на насыщенность программ. На экзамене соискатель должен:
- свободно общаться;
- понимать обращенную к нему речь и письменный текст;
- владеть переводом.