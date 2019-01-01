Сеть школ иностранных языков «ALIBRA SCHOOL» в Екатеринбурге находится в самом центре города. Цены за академический час – от 168 рублей. В «ALIBRA SCHOOL» постоянно проводятся акции, благодаря которым стоимость курсов становится еще доступнее.

Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.

English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.

Английский по праву считается универсальным языком. Его знает более полутора миллионов людей на планете. Это язык всего делового мира, путешествий и престижной работы, популярных песен и фильмов. Школа английского языка Consul – место, где вы сможете овладеть любым языком в совершенстве. После наших курсов вы будете свободно говорить по-английски с коллегами, партнёрами и знакомыми из разных стран мира, наслаждаться общением в отпуске и в командировках, читать деловую документацию и смотреть фильмы без перевода.

Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам. «Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга.

В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.

В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года. Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.

Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!

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Образовательный центр «Студема» - овладейте английским языком в совершенстве! Мечтаете овладеть английским языком в совершенстве? Хотите без труда общаться с иностранными друзьями и партнерами по бизнесу? Тогда образовательный центр «Студема» в Екатеринбурге именно то, что вам нужно.

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Корпоративный английский необходим для компаний, у которых есть международные партнеры, а также для тех, чья продукция уходит на экспорт. Одинаково высокий уровень знания языка у всех работников не только положительно сказывается на репутации компании, но и позволяет повысить продуктивность работы, так как все сотрудники оказываются вовлеченными в бизнес-процесс.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Корпоративное обучение выигрывает на фоне разрозненных курсов тем, что владелец компании лично утверждает вместе с преподавательским составом программу, составленную исходя из целей и задачей курса. А также корпоративный английский язык помогает сотрудникам научится работать в команде. Тем более что обычно изучение английского проводится, в офисе и сотрудники тратят меньше рабочего времени на переезды.

Выбирать курсы корпоративного английского в Екатеринбурге лучше всего опираясь на следующие моменты:

гибкая методика обучения, то есть авторские методики должны иметь возможность подстраиваться под цели и задачи бизнеса;

обязательная возможность разных программ для разного уровня сотрудников. Например, для секретарей углубленное изучение делопроизводства на английском языке, а для топ-менеджеров возможность изучать экономику;

возможность реальной тренировки с носителями языка, причем это должны быть не преподаватели, а такие же бизнесмены.

Выбор школы для обучения сотрудников — это важное инвестирование активов, но при должном старании они принесут в скором будущем хорошие дивиденды.