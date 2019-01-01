Сеть школ иностранных языков «ALIBRA SCHOOL» в Екатеринбурге находится в самом центре города. Цены за академический час – от 168 рублей. В «ALIBRA SCHOOL» постоянно проводятся акции, благодаря которым стоимость курсов становится еще доступнее.
11680 ₽/курс
210 ₽/ак.час
Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.
6500 ₽/курс
300 ₽/ак.час
English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.
4000 ₽/курс
375 ₽/ак.час
Английский по праву считается универсальным языком. Его знает более полутора миллионов людей на планете. Это язык всего делового мира, путешествий и престижной работы, популярных песен и фильмов. Школа английского языка Consul – место, где вы сможете овладеть любым языком в совершенстве. После наших курсов вы будете свободно говорить по-английски с коллегами, партнёрами и знакомыми из разных стран мира, наслаждаться общением в отпуске и в командировках, читать деловую документацию и смотреть фильмы без перевода.
8500 ₽/курс
265 ₽/ак.час
Всем известно, что изучение языков лучше дается в детстве. То, на что взрослому могут понадобиться недели, ребенок освоит за пару занятий. Курсы английского для детей English Lab предлагает не упускать бесценное время и начать обучение уже сейчас. Хотите, чтобы ваш ребенок приносил хорошие оценки из школы?
6840 ₽/курс
250 ₽/ак.час
Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам. «Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга.
8280 ₽/курс
360 ₽/ак.час
SuperMom - Это удивительный мир новых впечатлений и знаний с самого раннего возраста. SuperMom – это комфортное, легкое и веселое погружение в иностранную среду. Мы познаем, развиваемся и творим вместе!
500 ₽/курс
400 ₽/ак.час
В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.
1200 ₽/курс
350 ₽/ак.час
В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года. Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.
225 ₽/курс
225 ₽/ак.час
Мы не гарантируем, что вы выучите язык за 3 месяца, но мы можем точно сказать, что процесс обучения будет увлекательным, эффективным и захватывающим.
825 ₽/курс
560 ₽/ак.час
Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!
Своей главной задачей мы видим предоставление комплекса услуг в сфере иностранных языков. Нам важно, чтобы сотрудничество с нами не только эффективным, но и приятным, а обучение в нашем центре не только полезным, но и интересным!
Лингвистический центр "ЛингваЛенд" - это эффективный английский язык в дружелюбной атмосфере! Мы учим студентов от мала до велика! Начать учиться у нас можно уже с 2х лет!
Специальный курс разработанный под возрастные особенности обучения иностранному языку. Мы учитываем все аспекты подготовки. Мы понимаем, что чем старше мы становимся, тем ценнее для нас такой ресурс как время и как его производную деньги. Поэтому мы ценим ваше время и деньги, которые вы вкладываете в своё обучение английскому языку. Для получения максимального результата, которые и дают наши курсы английского языка для взрослых.
308 ₽/курс
300 ₽/ак.час
LANGUAGE PACKAGE - это центр новых языковых технологий, обучение в котором проходит по уникальной методике ассоциативно-ролевого мышления .
Брайтон - один из самых первых языковых центров Екатеринбурга. Наша миссия в том, чтобы содействовать процветанию компаний и частных лиц г. Екатеринбурга и Свердловской области посредством качественного обучения иностранным языкам и переводов любой сложности. Окунитесь в нашу атмосферу профессионализма, дружелюбия и искреннего желания помочь каждому!
300 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Курсы английского языка для детей — это хорошая база для дальнейшего развития ребенка. Дети начинают воспринимать окружающую действительность на двух языках, мир становится более объемный и ребенок более органично развивается.
Как подобрать школу английского языка для детей
Школа английского языка в Екатеринбурге должна обладать следующими качествами:
- для детей должен быть организован процесс изучения в максимально игровой форме, так дети лучше воспринимают информацию;
- удобство классов и посадочных мест. Если обучение приносит ребенку дискомфорт, то внимание будет рассеиваться и знанию будут хуже усваиваться;
- курсы английского, а точнее программа должна полностью соответствовать возрасту ребенка. Потому что ребенок должен понимать язык на уровне понятных ему объектов;
- преподавательский состав должен иметь педагогическое образование, кроме лингвистического. Потому что, только имея специально образование, человек сможет так организовать учебный процесс, чтобы ребенок максимально воспринимал информацию.
Выбор курсов для ребенка — это процесс, который нужно по возможности проводить с ребенком, потому что именно ему предстоит учится в выбранном учебном заведении.