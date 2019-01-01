Экзаменационный центр «Лэнгвидж Эссистент» открылся в начале 2008 года как официальный аккредитованный центр по проведению Кембриджских экзаменов в Самаре. Количество людей, сдающих Кембриджские экзамены, постоянно растет. Каждый год по всему миру более 4 миллионов человек из 130 стран успешно сдают экзамены Cambridge Assessment и используют полученные сертификаты в образовании и карьере!
38400 ₽/курс
- ₽/ак.час
Firefly English это именно та школа, которая два года жила без вывески, но в которой занимается большинство жителей района. Именно та школа, о которой больше всего положительных отзывов
345 ₽/курс
8 ₽/ак.час