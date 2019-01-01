Интенсивные курсы английского языка в Самаре — это хороший вариант для приобретения дополнительных навыков и возможность обогащения практики за короткий срок. Так как интенсив проводится на основе ранее полученных базовых знаний, то это гарантирует повышение квалификации и углубление языковой практики.

Как подобрать интенсивные курсы

Перед тем как искать интенсивные курсы английского в Самаре необходимо изучить все предложения и выбрать те курсы, которые соответствуют следующим критериям:

преподавательский состав должен иметь соответствующие дипломы и постоянно проходить курсы повышения мастерства, чтобы обучать по современным техникам;

методики преподавания должны быть интересные и уникальные;

школа должна предоставлять аудио и видеоуроки, а также проводить дополнительные вебинары;

при поступлении слушателей должны тестировать на наличие необходимых знаний и отсеивать более слабых учеников, предлагая сначала закончить быстрые курсы и подтянуть программу, чтобы не тормозить остальных.

Вовремя пройденный интенсив помогает укрепить знания, которые с течением времени заменяются другой информацией и могут быть утеряны. Но вовремя пройденный интенсив помогает освежить знания.