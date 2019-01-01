English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.

Корпоративный английский необходим для компаний, у которых есть международные партнеры, а также для тех, чья продукция уходит на экспорт. Одинаково высокий уровень знания языка у всех работников не только положительно сказывается на репутации компании, но и позволяет повысить продуктивность работы, так как все сотрудники оказываются вовлеченными в бизнес-процесс.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Корпоративное обучение выигрывает на фоне разрозненных курсов тем, что владелец компании лично утверждает вместе с преподавательским составом программу, составленную исходя из целей и задачей курса. А также корпоративный английский язык помогает сотрудникам научится работать в команде. Тем более что обычно изучение английского проводится, в офисе и сотрудники тратят меньше рабочего времени на переезды.

Выбирать курсы корпоративного английского в Екатеринбурге лучше всего опираясь на следующие моменты:

гибкая методика обучения, то есть авторские методики должны иметь возможность подстраиваться под цели и задачи бизнеса;

обязательная возможность разных программ для разного уровня сотрудников. Например, для секретарей углубленное изучение делопроизводства на английском языке, а для топ-менеджеров возможность изучать экономику;

возможность реальной тренировки с носителями языка, причем это должны быть не преподаватели, а такие же бизнесмены.

Выбор школы для обучения сотрудников — это важное инвестирование активов, но при должном старании они принесут в скором будущем хорошие дивиденды.