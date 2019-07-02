Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

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Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

Speak English

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Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг. Лидер в сфере обучения иностранным языкам в Казани
2900 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Master English

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Watch. Listen. Speak.
5500 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Think OTB English

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«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского
7600 ₽/курс
470 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Today

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Частная лингвистическая школа "Today" - это твой ключ к изучению иностранного языка. Мы подберем курс, который подходит именно тебе и, вместе окунемся в позитивный мир английской культуры.
10000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
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Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

HIJAZZ

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В нашем центре вы также можете изучать иностранные языки любого уровня сложности. С 2006 года в «Hijazz» стартовал первый набор на языковые курсы по английскому и турецкому языкам. Сейчас мы можем предложить вам обучение любым иностранным языкам и подготовку к международным языковым экзаменам (TOEFL, IELTS, DELF, TÖMER и другие) вам остается только выбрать!
400 ₽/курс
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Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Need4Speak

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Need4Speak – это ведущий центр изучения иностранных языков, подготовки к международным экзаменам TOEFL, IELTS, а также ЕГЭ и ОГЭ, обучения, волонтерских проектов, стажировок и работы за границей в Республике Татарстан
12800 ₽/курс
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

EASY English

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Покорите английский в удобном формате по новой методике EASY English!
5990 ₽/курс
300 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 2

Star School

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Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих
5800 ₽/курс
250 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Go! English

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Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю. У нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю
6700 ₽/курс
270 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

Global Speaker

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Вы можете начать обучение в любой день, не нужно ждать набора группы! Обучаем с любого уровня, в том числе начинающих с нуля. Работаем 7 дней в неделю с 09:30 до 21:45.
2700 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

ЛенгвиПарк

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«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.
3000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

LF School

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Вам скоро сдавать IELTS или Вы только принимаете решение о сдачи? Хотите понять, на сколько Вы готовы к экзамену? Мы приглашаем Вас воспользоваться уникальной возможностью получить ценные инструкции, ознакомиться с форматом IELTS, приобрести навыки и изучить технические приемы сдачи экзамена.
333 ₽/курс
333 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

Lingua Progress

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Занятия по английскому для детей и подростков предназначены для улучшения знаний языка и формирования навыков разговорной речи в непринужденной располагающей к изучению атмосфере
320 ₽/курс
320 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Королевские беседы

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Языковой развивающий центр «Королевские беседы» — это сеть центров дополнительного образования для детей от 2 до 15 лет, основанная в Казани в 2014 году
2340 ₽/курс
340 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

Premium English

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Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.
4800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

Британский Клуб

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British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!
5500 ₽/курс
230 ₽/ак.час
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Год основания: 1996 г.
Кол-во филиалов: 1

Language Link

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Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Онлайн школа Skyeng

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Первый урок бесплатно
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Учи. Дома

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Школа Учи.Дома обучает английскому языку детей от 5 до 15 лет. В отличие от школьных курсов, общих для всех и каждого, здесь составляются индивидуальные программы, направленные на максимальное усвоение учащимися знаний и языковых навыков.
720 ₽/ак.час
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Год основания: 1999 г.

Ешко

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Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

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Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.

Wall Street English Международная школа английского языка

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Международная сетевая школа английского языка Wall Street English – это более 3 000 000 выпускников и 450 учебных центров в Европе, Азии, Африке и странах Латинской Америки.
7500 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.

NovaKid school

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Заинтересовать ребёнка изучением английского языка – задача не из простых. В школе онлайн-курсов «NovaKid» легко справляются с этой проблемой. Обучая английскому языку детей в возрасте от 4 до 12 лет, педагоги онлайн-школы подбирают к каждому ребенку оптимальный формат увлекательных занятий.
4788 ₽/курс
449 ₽/ак.час
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Год основания: 1992 г.

ВКС

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Сеть школ иностранных языков «BKC» предлагает взрослым пройти онлайн-обучение английскому языку по индивидуальной программе или в групповой форме. Как образовательная организация, сеть школ «ВКС» успешно существует с 1992 года. За более чем 30-летнюю историю онлайн-школа получила все сертификаты соответствия международным стандартам обучения и заслужила право принимать всю линейку Кембриджских экзаменов и IELTS.
7000 ₽/курс
900 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.

ACE - American Club of Education

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«American Club of Education» – первая школа Москвы, начавшая обучение английскому языку всех желающих со средним уровнем начальных знаний. За годы существования в центре изучения английского языка «American Club of Education» разработаны собственные методики по обучению взрослых английской речи и грамматике. Опытные педагоги-носители языка, обладатели сертификатов CELTA, DELTA и TESOL, основываясь на общепринятой мировой системе преподавания EFL/ESL, обучают взрослых с любым начальным уровнем знаний иностранного языка.
31100 ₽/курс
475 ₽/ак.час
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