В нашем центре вы также можете изучать иностранные языки любого уровня сложности. С 2006 года в «Hijazz» стартовал первый набор на языковые курсы по английскому и турецкому языкам. Сейчас мы можем предложить вам обучение любым иностранным языкам и подготовку к международным языковым экзаменам (TOEFL, IELTS, DELF, TÖMER и другие) вам остается только выбрать!