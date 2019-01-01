Общий курс английского языка позволяет овладеть незнакомым языком или подтянуть давно забытые знания. Английский с каждым годом становиться все более востребованным языком, поэтому пройдя курс можно выстроить практику так, чтобы в дальнейшем по возможности совершенствовать ее и постоянно общаться с носителями языка посредством социальных сетей.

Как подобрать курс

Общий английский — это возможность освоения языка с самых азов. После окончания общих курсов человек может выбрать то направление языка, которое ему более полезно и перспективно. Общий курс дает возможность после его окончания сразу же приступить к интенсиву, то есть к совершенствованию практики.