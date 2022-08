Образовательный центр Yes Первый урок бесплатно Онлайн и офлайн

Образовательный центр YES — лидер среди негосударственных образовательных школ в России. Yes представлен 11 филиалами в Екатеринбурге, а также онлайн по всему миру. Каждый год Yes стабильно входит в ТОП-10 языковых центров Екатеринбурга по версии Народной премии портала Е1.RU. В услуги центра входит обучение иностранным языкам, программирование для детей и школа развития. Деятельность школы лицензирована Министерством общего и профессионального образования.