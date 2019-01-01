English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.