Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.

«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.

Need4Speak – это ведущий центр изучения иностранных языков, подготовки к международным экзаменам TOEFL, IELTS, а также ЕГЭ и ОГЭ, обучения, волонтерских проектов, стажировок и работы за границей в Республике Татарстан

Переезд за рубеж, а также планирование длительного пребывания на территории англоязычной страны обязывает к тому, чтобы человек получил сертификат о том, что он сдал международный экзамен по английскому.

Но прежде чем сдавать экзамен, нужно пройти курс.

Как подобрать курс

Не каждая школа имеет право принять международный экзамен по английскому языку в Казани. Поэтому при выборе курсов, стоит сразу уточнять обладает ли школа такими полномочиями и чем это подтверждено.

Чем раньше будет сдан такой экзамен, тем меньше хлопот будет перед отъездом, так что стоит приступить к выбору прямо сегодня.